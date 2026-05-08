МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Израиле выявили заражение хантавирусом после поездки в Восточную Европу

Заболевший недавно вернулся из поездки по странам Восточной Европы.
Дарья Неяскина 08-05-2026 00:31
© Фото: Shatokhina Natalianews.ru, Global Look Press

Первый случай заражения хантавирусом зарегистрировали в Израиле. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

Согласно полученным данным, заболевший недавно вернулся из поездки по странам Восточной Европы. Детали о самом пациенте, его месте проживания и где был подтвержден диагноз пока не раскрываются.  

Уточняется, что после возникновения симптомов мужчина сдал анализ на антитела, который выявил хантавирус, а попозже ПЦР- диагностику, которая подтвердила наличие инфекции. На данный момент состояние заболевшего стабильное, он не нуждается в строгой изоляции и находится под строгим контролем врачей.

Ранее на борту круизного лайнера MV Hondius зарегистрировали вспышку смертельного штамма хантавируса. В результате от инфекции погибло три человека из семи.

#вирусы #Израиль #хантавирус
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 