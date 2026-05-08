В Израиле выявили заражение хантавирусом после поездки в Восточную Европу

Первый случай заражения хантавирусом зарегистрировали в Израиле. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

Согласно полученным данным, заболевший недавно вернулся из поездки по странам Восточной Европы. Детали о самом пациенте, его месте проживания и где был подтвержден диагноз пока не раскрываются.

Уточняется, что после возникновения симптомов мужчина сдал анализ на антитела, который выявил хантавирус, а попозже ПЦР- диагностику, которая подтвердила наличие инфекции. На данный момент состояние заболевшего стабильное, он не нуждается в строгой изоляции и находится под строгим контролем врачей.



Ранее на борту круизного лайнера MV Hondius зарегистрировали вспышку смертельного штамма хантавируса. В результате от инфекции погибло три человека из семи.