МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В США сторонники трансгендеров* стали угрозой наравне с картелями

В новой стратегии США отметили, что граждане не раз были свидетелями политически мотивированных убийств консерваторов силами левых.
Глеб Владовский 07-05-2026 03:49
© Фото: Kyle Mazza Keystone Press Agency Globallookpress

В США «радикально выступающие за трансгендерность*» группы объявили террористической угрозой. Об этом говорится в опубликованной Вашингтоном новой стратегии по борьбе с терроризмом.

«Национальная деятельность... будет направлена на быстрое выявление и нейтрализацию агрессивных светских политических группировок, чья идеология является антиамериканской, радикально выступающих за трансгендеров* и анархистов», - говорится в документе.

Отмечается, что американцы были свидетелями политически мотивированных убийств, в том числе, консерваторов руками «левых экстремистов». Среди подобных жертв был активист Чарли Кирк. В связи с этим, выступающих за вышеперечисленные идеологии радикалов объявили угрозой наравне с наркокартелями и исламистскими группировками.

Ранее сообщалось, что адвокаты обвиняемого в убийстве Кирка Тайлера Джеймса Робинсона пытались убедить суд в том, что извлеченная из тела жертвы пуля не могла быть выпущена из винтовки подозреваемого. Предварительные слушания по делу об убийстве активиста назначены на май.

* Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в Российской Федерации.

#в стране и мире #сша #угроза #теракты #ЛГБТ-сообщества
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 