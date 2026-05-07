Рособрнадзор утвердил список запретов для участников ЕГЭ - 2026

До этого ведомство запретило досматривать участников.
Дарья Неяскина 07-05-2026 03:35
© Фото: Belkin Alexeynews.ru, Global Look Press

В преддверии экзаменов Рособрнадзор официально утвердил список запретов, которые недопустимы для участников ЕГЭ - 2026. Об этом говорится в документе, с которым ознакомились РИА Новости.

Выпускникам строго запрещено списывать задания у соседей или использовать подсказки, а также общаться с другими экзаменуемыми.

Помимо этого, хранить при себе любые средства связи, бумажные шпаргалки, устройства для расчетов, сборники и любые материалы, помогающие хранить или передавать информацию.

Также участников предупредили, что из аудитории нельзя выносить черновики, экзаменационные бланки, фотографировать задания или переписывать их в черновик.

В заключении ведомство отметило, что экзаменуемым запрещается ходить по пункту проведения экзамена без организатора, разговаривать или обмениваться с другими любыми материалами и вещами.

Ранее сообщалось, что в этом году Рособрнадзор запретил досматривать участников. Свои вещи школьники должны сдавать сами, а организаторы и охранники не должны прикасаться к вещам учеников, сдающих экзамен. При работе металлоискателя участник должен добровольно сдать предмет, который издал сигнал. В ином случае будет составлен акт о недопуске.

#образование #экзамены #рособрнадзор #ЕГЭ-2026
