МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

США назвали Европу рассадником террористических угроз

В Вашингтоне эту тенденцию обосновали массовой миграцией, которая может стать одной из причин для роста числа терактов.
Глеб Владовский 07-05-2026 02:33
© Фото: Neil Milton Keystone Press Agency Globallookpress

Нынешняя Европа стала «рассадником террористических угроз». Об этом говорится в опубликованной США новой стратегии по борьбе с терроризмом.

«Мир становится безопаснее, когда Европа сильна, но регион находится под серьезной угрозой и является одновременно объектом террора и рассадником террористических угроз», - говорится в документе.

Отмечается, что бесконтрольная массовая миграция в Европу стала каналом переброски террористов. В Вашингтоне выразили мнение, что это серьезная проблема для региона, и местные власти должны значительно усилить борьбу с терроризмом. По мнению США, Европа, будучи «родиной Западной культуры», должна действовать незамедлительно, поскольку рост «числа чуждых культур» при нынешней политике в регионе чреват ростом случаев теракта.

Ранее сообщалось, что американская администрация дала указание усилить меры безопасности возле Капитолия из-за возможных терактов.

#сша #терроризм #Европа #стратегия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 