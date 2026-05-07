США назвали Европу рассадником террористических угроз

Нынешняя Европа стала «рассадником террористических угроз». Об этом говорится в опубликованной США новой стратегии по борьбе с терроризмом.

«Мир становится безопаснее, когда Европа сильна, но регион находится под серьезной угрозой и является одновременно объектом террора и рассадником террористических угроз», - говорится в документе.

Отмечается, что бесконтрольная массовая миграция в Европу стала каналом переброски террористов. В Вашингтоне выразили мнение, что это серьезная проблема для региона, и местные власти должны значительно усилить борьбу с терроризмом. По мнению США, Европа, будучи «родиной Западной культуры», должна действовать незамедлительно, поскольку рост «числа чуждых культур» при нынешней политике в регионе чреват ростом случаев теракта.

Ранее сообщалось, что американская администрация дала указание усилить меры безопасности возле Капитолия из-за возможных терактов.