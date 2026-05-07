В Финляндии умерла последняя родившаяся до Октябрьской революции женщина

В Финляндии умерла последняя в стране женщина, родившаяся до Октябрьской революции - ей было 108 лет. Об этом сообщило местное издание Etelä-Saimaa.

Согласно имеющейся информации, жительница страны Виено Нурмилаукас родилась 23 сентября 1917 года - за месяц до свержения Временного правительства. В декабре того же года Финляндия получила независимость.

Теперь старейшим жителем страны считается Эйла Хукканен, родившийся 28 декабря 1917 года - через 22 дня после выхода государства из состава России.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области в возрасте 114 лет скончалась старейшая жительница России Клавдия Михайловна Гадючкина. Она родилась еще при Николае II.