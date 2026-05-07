В НЦ «Россия» состоялась премьера спектакля «Солдатские сны»

Седьмого мая 2026 года в Национальном центре «Россия» состоялась премьера исторического спектакля на основе военной хроники «Солдатские сны». Постановка приурочена к 81-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне и проходит в рамках Года единства народов России.

«Солдатские сны» - это история о вере, надежде и внутренней силе человека и о том, что даже в самые тяжелые времена люди сохраняют свет и идут вперед.

Это одна из самых масштабных постановок в НЦ «Россия». В ней задействовано более 500 участников: хоровые коллективы, танцевальные ансамбли, драматические артисты, детские коллективы и большая

костюмированная массовка. На одной сцене всеми любимые артисты исполнят главные песни, стихотворения и танцы: Лев Лещенко с «Днем Победы», Илья Резник с «Детьми войны», Сергей Шакуров с «Темной ночью», Валерия, Хабиб, академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии РФ и многие другие. Режиссер постановки - народный артист России Евгений Глазов.

«Солдатские сны» - не просто художественное произведение, а ожившая история России. Художники-аниматоры восстановили и органично вплели в сценическое действие архивные кадры. Зрители увидят знаковые эпизоды войны глазами трех военных корреспондентов: от проводов на фронт с Белорусского вокзала до ожесточенных сражений, суровых окопных будней и долгожданной радости Победы.

Ключевая тема спектакля - солдатские сны о возвращении домой. Именно они поддерживали бойцов, дарили свет и надежду даже в самые тяжелые времена. Костюмы артистов полностью соответствуют эпохе. Впервые в Национальном центре «Россия» используется световой занавес, благодаря которому все пространство задействовано в действии, а зритель полностью погружается в атмосферу событий.

На праздничном спектакле также будут присутствовать ветераны Великой Отечественной войны и участники специальной военной операции. В рамках мероприятия волонтеры НЦ «Россия» будут раздавать значки в виде красной гвоздики за любое пожертвование. Собранные средства направят на медицинскую помощь ветеранам ВОВ и специальной военной операции.

Накануне в НЦ «Россия» стартовала акция «Наследники Победителей», приуроченная к 81-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которая рассказывает о преемственности поколений.