Чемпиона России по кроссфиту Дмитрия Исаева застрелили в Калуге

В Калуге трагически погиб чемпион России по функциональному многоборью Дмитрий Исаев. По информации aif.ru, мужчину застрелили, ему было 35 лет.

Гибель Исаева подтвердил спортивный клуб, в котором он работал тренером.

«Сегодня ночью трагически погиб Дмитрий Исаев, наш тренер, атлет, товарищ», - следует из сообщения.

Дмитрий Исаев начал спортивную карьеру с гимнастики и достиг уровня кандидата в мастера спорта. Позже Дмитрий перешел в функциональное многоборье (кроссфит), где добился главных успехов - стал чемпионом России.

В последние годы Исаев жил и работал в Калуге. Он выступал как атлет на различных соревнованиях по функциональному тренингу. В частности, в 2025 году на турнире «Вызов Сибири» в Иркутске в категории ELITE он занял 6-е место среди сильнейших участников.

Основным направлением деятельности Дмитрия была тренерская работа. Он много лет работал персональным тренером, проводил индивидуальные и групповые тренировки. На момент гибели Исаев работал тренером в калужском спортивном клубе «Логово зверя».