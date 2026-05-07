Слезы и «Оскар»: как прошла презентация фильма о битве за Москву в США

Октябрь 1942 года. Киноленту «Разгром немецких войск под Москвой» показывают теперь уже не только советскому зрителю, но и американскому. Но под другим названием, более громким - «Москва наносит ответный удар». Победа Красной армии в битве за Москву - первый крупный отпор фашистам, который еще и удалось запечатлеть на пленку. Так что судьба фильма была решена - он должен стать стимулом для союзников, для приумножения сил в борьбе с общим врагом. На тот момент в составе антигитлеровской коалиции сражались уже 26 государств.

Американскую версию перемонтируют. В авторском тексте противопоставляют советских девушек «нордическим блондинкам» Гитлера. Но объясняются реалии советской жизни и их схожесть с жизнью и праздниками американцев. А после - кадры военного парада. Делают это специально, чтобы воздействовать на эмоции именно американского зрителя. Главный акцент - наши страны похожи, и у нас есть общий враг.

«Кадры были настолько сильными, что американский режиссер Фрэнк Капра, снявший знаменитую серию военных документальных фильмов в США, использовал кадры из "Москва наносит ответный удар" в некоторых своих работах, когда показывал борьбу советского народа на войне. Это величайший комплимент, который один режиссер может сделать другому. Трудно переоценить влияние, которое этот фильм оказал во время самой войны, чтобы заставить американский народ признать Советский Союз союзником в борьбе против фашистов», - рассказала почетный профессор Университета Вермонта Дениз Янгблад.

Музыкальное сопровождение - заслуга Дмитрия Темкина. Он - выпускник Петербургской консерватории. В начале 20-х годов эмигрировал в Европу, а затем и в США. Текст за кадром читал актер Эдвард Голденбрег Робинсон - звезда довоенного голливудского кино. Американский институт киноискусства поместил его на 24-е место в списке «100 величайших звезд кино». В свое время он играл и с Фрэнком Синатрой, и должен был сыграть главную роль в «Крестном отце». Свой «Оскар» он получил лишь в 1973-м, посмертно. В 42-м именно портрет Робинсона был и на афише, и в начальных титрах фильма «Москва наносит ответный удар» - так показали высокий статус картины.

«В той версии можно увидеть, например, генерала Власова, который впоследствии перешел на сторону врага, на сторону Третьего рейха. Потом в советских версиях эту картину очень тщательно вырезали», - рассказал сотрудник Музея кино, историк кино и киновед Станислав Луговой.

На американцев, еще не знавших всех ужасов этой войны, картина произвела сильнейшее впечатление. Они увидели зверства фашистов, свидетельства устроенного ими геноцида. Увидели и разгромленный дом-музей Чайковского в Клину, музей-усадьбу Толстого в Ясной Поляне, разрезанные картины. Ни у кого не оставалось сомнений: гитлеровские войска готовы истреблять народы, культуру, уничтожить народное достояние - все на своем пути. Но что важно, то же самое они могут устроить не только в далеком Союзе.

«Это был один из первых советских фильмов, который увидели большинство американцев. Он широко рекламировался по всей стране», - добавила Янгблад. «Это была такая психологическая подготовка американского зрителя, американского налогоплательщика, американских граждан к тому, что необходимо осуществление помощи ленд-лиза и потом, впоследствии открытия второго фронта», - пояснил Луговой.

Такая реакция зрителей тоже стала поводом для присуждения самой престижной кинопремии. Вот только Советский Союз мог ее и не получить. Мало кто знает, что Льюис Майер - отец «Оскара» - родился под Минском, еще в Российской империи. Ненавидел все, что связано с коммунистами. Но главное, он попросту не хотел вводить отдельную номинацию для документальных фильмов. До этого «Оскар»» вручали лишь за игровое кино. Вмешался зять Майера - Дэвид Селзник. Он показал Льюису Майеру фильм. После просмотра Майер плакал.

Каждый, кто приложил руку к созданию фильма, старался показать широкой публике истинное лицо захватчиков - как они сжигают и грабят деревни, замученных и убитых мирных жителей. В тот год советское руководство решило разослать копии фильма странам-союзницам. Результат превзошел все ожидания - только в США и Великобритании полторы тысячи кинотеатров собрали не менее 16 млн зрителей. Уже в марте 43-го фильм удостоили премии «Оскар». Советская картина в номинации «Лучший документальный фильм» уверенно обошла 25 конкурентов.

«В данном случае действительно администрация президента Рузвельта оказала определенное давление для того, чтобы картина имела своих прокатчиков, чтобы все-таки американские зрители увидели, что происходит в далекой Европе», - подтвердил Луговой.

Премию вручали в американском отеле «Амбассадор». На статуэтке крупными буквами выгравирована надпись - «За героизм русского народа при защите Москвы и за работу над фильмом в условиях чрезвычайной опасности». Ее вручал лично Селзник представителю советской дипмиссии в США Леониду Антонову.

Награда сделана из гипса с позолоченной краской. После окончания войны США обещали заменить ее на оригинальную статуэтку, которую мы привыкли видеть и сейчас. Но коррективы внесла уже другая война - холодная.

В годы Великой Отечественной войны, когда высокопоставленные иностранные гости посещали Москву, Сталин лично показывал им этот фильм. Около 300 военных операторов работали на разных участках фронта. Они не имели опыта работы в боевых условиях, но старались не упустить ни эпизода, будь то жизнь на освобожденных территориях или очередное продвижение сквозь взрывы и обстрелы на передовой. Каждый второй оператор был ранен, каждый четвертый не дожил до победного мая 1945 года.