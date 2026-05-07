Новосибирские врачи вернут зрение раненному в глаз бойцу Кадочникову

Участник СВО Максим Кадочников с позывным Шустрый, который отправился в зону СВО в первых рядах мобилизированных осенью 2022-го года, проходит протезирование глаза в новосибирской клинике, известной своими разработками. Работал боец на Артемовском направлении, участвовал в освобождении Курской области. Несколько раз был ранен, но по-прежнему возвращался в строй. В Сумской области осколок минометного снаряда попал ему прямо в глаз.

«Понимал, что глаз не видит, но не знал, что с ним. И все, откатился, мне медик помог, зашили даже там на передовой с товарищами там в офтальмологическом отделении мы лежали, ну и многие говорили, что в Новосибиоске прям отличный госпиталь, вот так я и услышал о нем, что здесь специалисты хорошие и протезы хорошие делают», - рассказывает Кадочников.



Сначала ему установили временную форму, ее уже сложно отличить от здорового глаза. А вскоре заменят на индивидуальный протез.

Новосибирская клиника занимается изготовление глазных протезов более полувека. Раньше создание формы делали стеклодувы, создавая фонд для подбора. Сегодня используют более технологичный пластик и искусственный глаз делают под конкретного человека. Специалисты отмечают, что глаз как отпечаток пальца - уникальная форма, рисунок. Работа ювелирная и творческая.



Особенность данной лаборатории заключается в том, что врачи изготавливают эктопротезы из силикона, когда воссоздавать приходится не только глазное яблоко, но и окружающие его мягкие ткани. Такие технологии за Уральем существуют только здесь.



С началом СВО помощь получили более двухсот военнослужащих. Однако помогают не только бойцам. Протезы нужны детям с врожденными патологиями или взрослым, которые потеряли глаз, например, из-за онкологии. Чтобы ускорить процесс изготовления, сформировали банк форм.

«Они приходят такие вот все, а уходят уже с улыбочкой, ну конечно же, это приятно, что человек возродился», - поведала прессовщик изделий из пластмассы Быкова.

Сам Максим Кадочников заключил, что не переживает о потере глаза, поскольку это очень «большие мелочи».

Заведующая лаборатории Елена Савина отметила, что на данный момент для специалистов клиники не существует никаких сложностей по изготовлению различных протезов разной тяжести.