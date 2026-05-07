СК: адвокат Карабанов требовал 7 млн рублей за «решение» по уголовному делу

Известного адвоката Александра Карабанова арестовали в Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Он предложил бизнесмену оказать влияние на ход уголовного дела, связанного с поставками концерну «Калашников», сообщили в Следственном комитете.

По версии следствия, директор компании обратился к адвокату за юридической помощью. Карабанов убедил его, что имеет связи в правоохранительных органах и не допустит, чтобы бизнесмена привлекли к уголовной ответственности. За это подозреваемый потребовал 7 млн рублей, из них 2 млн авансом якобы для взяток правоохранителям.

Никаких связей у Карабанова не было, аванс он потратил на собственные нужды. Возбуждено уголовное дело, обвиняемого заключили под стражу.

Александр Карабанов защищал бизнесменов Сергея Полонского и Умара Джабраилова, представлял интересы семьи Жанны Фриске, продюсера Бари Алибасова и других известных людей.