ВС РФ при штурме Ильиновки в ДНР не встретили серьезного сопротивления со стороны противника. Новые подробности освобождения села, которое является пригородом Константиновки, раскрыли «Звезде» бойцы военнослужащие подразделений «Южной» группировки войск.

Реактивные системы залпового огня наносили удары по противнику на западных подступах к Константиновке. Кадры объективного контроля показали очень кучное попадание снарядов в места скопления неприятеля. Реактивщики артдивизиона 77-го полка »Южной» группировки войск работают круглосуточно, бьют всегда неожиданно - в тот момент, когда враг думает, что может перемещаться под покровом темноты.

«Машина работает по площади и, соответственно, одним пакетом можно уничтожить сразу большую группу противника. Враг был разбросан по всей территории. Отрабатывая по одной, например, точке, мы также цепляли соседние блиндажи, опорные пункты противника», - рассказал командир взвода реактивной батареи с позывным Сокол.

Пока работала артиллерия, неприятель не мог головы поднять. В этот момент наши штурмовые группы прошли вперед и закрепились на выгодных позициях.

Ильиновка была недавно освобождена совместными усилиями 10-го танкового и 77-го мотострелкового полков. Командир штурмового взвода с позывным Куба запечатлел на камеру следы тяжелых боев в населенном пункте. Боевики ВСУ превратили здесь абсолютно каждый дом в опорный пункт.

Штурмовики 2-го батальона 77-го полка Южной группировки войск, освобождая Ильиновку, просачивались мелкими группами с помощью проводников, каждый из которых обеспечивал проход бойцов на определенном участке маршрута. Все было сделано так чтобы вражеские дроны не смогли выследить наших воинов.

«Запомнился этот наплыв такой энергии у ребят, которые прям хотели выполнить задачу. Никто назад не убегал, никто не отступал. Все шли вперед. Мы когда идем и каждый момент, каждую дырку ищем, зная, где есть вдруг что, можно укрыться есть места», - рассказал стрелок штурмовой группы 77-го МСП с позывным Шум.

На оценку «Отлично» при взятии Ильиновки отработали наши операторы БПЛА. Ударными дронами расчистили путь так, что штурмовики не встретили какого-то серьезного сопротивления.

«Мы добирались, а противники на тот момент были уже убиты нашими FPV-шками. Такое тоже бывало, где можно было просто зайти без контакта. Заходишь, а уже все погибшие», - добавил военнослужащий.

Враг пытался подвезти подкрепление на бронетехнике. Но она уничтожалась еще на полпути. Натовский бронеавтомобиль, предварительно, подорвался на мине. Днище все выгорело, ну и потом был добит сбросами и FPV.

На месте сражений было взято очень много трофейного оружия, в основном западного производства. Да и сами иностранцы в боях принимали участие.

«Было большое количество польских наемников, французских. Украинцы не хотят уже воевать сами по себе. А наемники не хотят умирать, потому что они не за идею, а за деньги воюют, сдают позиции быстро. Когда мы уже близко подходим, они начинают убегать», - рассказал стрелок штурмовой группы с позывным Марс.

Российская армия продолжает окружение Константиновки. Этот большой промышленный город уже фактически в тисках, давление которых усиливается с Ильиновки и Новодмитровки. Наши штурмовики закрепились на юго-западных окраинах. Здесь украинский гарнизон выстроил оборону в высотных домах вдоль улицы Громова.

Российские подразделения с боями пробиваются в северную часть Долгой Балки. Отсюда можно совершить рывок на север к водохранилищам, через которые противник снабжает своих сухопутными дронами. Дорога же на Дружковку под полным огневым контролем. Константиновка - это финальный форпост ВСУ, падение которого ускорит наступление с юга на Краматорск.