В зоне группировки войск «Центр» инженеры - саперы 6-го танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии ежедневно сталкиваются с серьезной угрозой: взрывчаткой может быть начинен абсолютно любой предмет - от аптечек до детских игрушек. Задача специалиста обнаружить и нейтрализовать боеприпас, причем наиболее надежный способ это сделать - просто уничтожить его.

Как рассказал сапер Вячеслав Томашевский, внимание уделяется всем подозрительным объектам, то есть валяющимся листам железа, ящикам из-под артиллерийских и стрелковых боеприпасов. Особенно тщательно проверяются дороги и обочины.



Одним из излюбленных приемов ВСУ является установка так называемой мины-ловушки - это когда два снаряда ставятся один на другой. Соответственно, когда сапер начнет нейтрализовать верхнюю мину, то сработают обе. Однако российские подрывники нашли простое решение.

«С этими же противотанковыми минами при обнаружении, всегда с собой есть веревка. То есть делаем веревку на мину. На безопасное расстояние отходим, дергаем, если не сработала — значит ничего нет под низом», - рассказал сапер Никита Мыльников.

Сейчас, как отмечают военные, изощренно замаскированных боеприпасов стало гораздо меньше, поскольку противник быстро отступает и не успевает тщательно прятать мины. Поэтому саперы все реже используют щупы и металлоискатели.

В местах, в которых недоступна обычная работа саперов, специалисты используют дистанционное разминирование. На дрон подвешивают два боеприпаса, где первый - пристрелочный. После его сброса оператор корректирует прицеливание и сбрасывает второй. Этот метод эффективен и безопасен.

«Смотрим маршрут по карте, для себя удобное. Где как пролететь, узнаем точки РЭБа. Дальше мы получается летим по маршруту, по координатам. Если обнаружили мину- записываем координаты, для себя подмечаем, где как лучше подлететь к этой мине, как ее лучше уничтожить», - рассказал опытный старший сапер-оператор Артем Кузьмин.

Кузьмин также поделился историей про интересный случай. Один раз он обнаружил 21 мину ТМ, но из-за глушения РЭБ пришлось сбрасывать выстрелы ВОГ с большой высоты, практически наугад. В результате меткого попадания удалось уничтожить сразу пять мин.

Группировка войск «Центр» продолжает наращивать темпы наступления, ежедневно улучшая тактические позиции. Северо-восточнее Доброполья подразделения ведут бои в районах Торецкого и Павловки, заходя в тыл формированиям ВСУ в Константиновке. Российская армия уже фактически лишила противника возможности ротации и подвоза, перерезав все дороги, ведущие к городу.



