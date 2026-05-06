Военнослужащие «Африканского корпуса» подтвердили финансирование Западом попыток госпереворота в Мали. Противника вооружают пулеметами и гранатометами, на машинах высокой проходимости у них крупнокалиберное оружие разного западного производства, рассказал «Звезде» командир вертолета Ми-8 с позывным Вертикаль.

По радиоперехватам слышна французская и польская речь, также попадается форма одежды ВСУ. Боевики действуют как в партизанской войне - это минирование дорог, нападение на гуманитарные и топливные колонны, угон скота у населения. У них много комплектов Starlink, связь осуществляется по интернету и радиостанциям - это однозначно западное финансирование, подчеркнул Вертикаль.

«Они занимаются чистым бандитизмом на территории. Это бандиты с достаточно серьезным вооружением, связью. Все это не просто разрозненные племена, которые бегают и нападают друг на друга, а скорректированная политика для смены власти в Мали», - добавил боец.

Вертикаль также поделился подробностями срыва попытки госпереворота 25 апреля. Численность группировок боевиков составляла 12 тысяч человек.

Подразделение «Африканского корпуса» вело по боевикам интенсивный огонь и спустя два дня они сами запросили перемирие. Противник понес очень значительные и ощутимые потери.

«Мы достаточно много и серьезно тренировались, наши опорные пункты были приведены в высшую степень боеготовности», - отметин военнослужащий.

Также заранее были известны маршруты выдвижения боевиков. Предупредительные удары были нанесены в том числе и авиацией.

Сегодня состоялась премьера фильма «Африканский корпус: фронт в Сахеле», в картине рассказывается о работе подразделения Минобороны РФ и объясняется главный вопрос: зачем российские военные находятся на

территории Мали. В картине использованы уникальные кадры работы «Африканского корпуса». О службе в Мали рассказывают два боевых командира подразделения: один возглавляет отряд и выходит на боевое патрулирование, другой обеспечивает прикрытие товарищей с воздуха.



