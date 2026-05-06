Король Малайзии прибыл в Москву для участия в мероприятиях ко Дню Победы

Король Малайзии Султан Ибрагим приземлился в Москве в преддверии 9 Мая. Об этом сообщает РИА Новости.

Монарх прибыл по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина для участия в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы.

«Специальное приглашение от президента России отражает высокое уважение Москвы к Малайзии», - отметило агентство Bernama.

На празднование Дня Победы планирует приехать также премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В его планах возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата.