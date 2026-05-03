МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ретропоезд «Победа» прибудет в Ростов-на-Дону 6 мая

На открытых платформах ретро-состава посетители мероприятия смогут увидеть легендарный грузовик «Полуторка», гаубицы, артиллерийские орудия, зенитную установку и самоходное орудие ИСУ-152 «Зверобой».
Валентин Матвиенко 06-05-2026 16:55
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Ретропоезд «Победа» 6 мая прибудет на железнодорожный вокзал Ростов-Главный. Встречать исторический состав по традиции придут сотни жителей города.

В торжественном мероприятии планируется участие руководства Северо-Кавказской железной дороги, представителей правительства Ростовской области, Законодательного собрания региона и администрации Ростова-на-Дону.

В этом году ретропоезд уже преодолел более тысячи километров по Северо-Кавказской магистрали и сделал остановки в Невинномысске, Белореченске и Тихорецке. Ростов станет четвертой станцией маршрута в 2026 году.

Прибытие состава будет сопровождаться театрализованным представлением и выступлениями творческих коллективов. На открытых платформах посетители смогут увидеть военную технику времен Великой Отечественной войны, включая грузовик «Полуторка», артиллерийские орудия, гаубицы, зенитную установку и самоходную установку ИСУ-152 «Зверобой».

Впервые в экспозицию включили мотоциклы с армейским вооружением, которые следуют вместе с поездом по всему маршруту.

Во главе состава будет паровоз Эр739-99, работавший в районе Сталинградской битвы. Как отмечают организаторы, на его корпусе до сих пор сохранились следы от пуль и осколков.

Ретропоезд «Победа» курсирует с 2010 года. За это время исторический состав посетил около 50 станций и прошел более 24 тысяч километров по Северо-Кавказской железной дороге.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Великая Отечественная война #Ростов-на-Дону #победы #ретро-поезд
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 