Ретропоезд «Победа» прибудет в Ростов-на-Дону 6 мая

Ретропоезд «Победа» 6 мая прибудет на железнодорожный вокзал Ростов-Главный. Встречать исторический состав по традиции придут сотни жителей города.

В торжественном мероприятии планируется участие руководства Северо-Кавказской железной дороги, представителей правительства Ростовской области, Законодательного собрания региона и администрации Ростова-на-Дону.

В этом году ретропоезд уже преодолел более тысячи километров по Северо-Кавказской магистрали и сделал остановки в Невинномысске, Белореченске и Тихорецке. Ростов станет четвертой станцией маршрута в 2026 году.

Прибытие состава будет сопровождаться театрализованным представлением и выступлениями творческих коллективов. На открытых платформах посетители смогут увидеть военную технику времен Великой Отечественной войны, включая грузовик «Полуторка», артиллерийские орудия, гаубицы, зенитную установку и самоходную установку ИСУ-152 «Зверобой».

Впервые в экспозицию включили мотоциклы с армейским вооружением, которые следуют вместе с поездом по всему маршруту.

Во главе состава будет паровоз Эр739-99, работавший в районе Сталинградской битвы. Как отмечают организаторы, на его корпусе до сих пор сохранились следы от пуль и осколков.

Ретропоезд «Победа» курсирует с 2010 года. За это время исторический состав посетил около 50 станций и прошел более 24 тысяч километров по Северо-Кавказской железной дороге.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.