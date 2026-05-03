В Госдуме предложили аннулировать ВНЖ у мало работающих мигрантов

Нормы борьбы с нелегальной миграцией, введенные федеральными законами, эффективно работают. Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

За январь-март 2026 года в стране аннулировали 8 000 видов на жительство (ВНЖ) мигрантов, что на 90% больше, чем за этот же период прошлого года.

В начале текущего года на 15% меньше въехавших в страну иностранных граждан: на 27,5% снизилось число выданных разрешений на временное проживание (РВП) и на 27,8% - ВНЖ.

«В том числе предлагается ввести норму, позволяющую аннулировать ВНЖ и РВП мигрантов, работающих менее десяти месяцев в течение года», - заявил Володин о планах улучшения миграционной политики.

По его словам, закон хотят принять в ходе весенней сессии, чтобы усилить контроль за законностью пребывания иностранных граждан в РФ, а также их занятостью и доходами.

Месяцем ранее Володин поделился планами увеличить список причин для выселения мигрантов. Он отметил, что с 2024 года принято уже 22 федеральных закона, направленных на улучшение миграционной политики в стране.