Единственный Вечный огонь в Балтии погасили перед 9 Мая

В латвийском городе Даугавпилс потушили Вечный огонь у мемориала советским воинам. Это был единственный действующий мемориал в странах Балтии, сообщил эстонский активист Максим Ревва.

«Последнее, что было у нас, в Даугавпилсе горел Вечный огонь - единственный, который остался в Прибалтике. Теперь он не горит. Примерно с марта месяца его запретили», - сказал Ревва в комментарии РИА Новости.

Власти города объяснили отключение огня техническими проблемами. По словам активиста, ранее в одном из вентилей, откуда подается газ, произошли возгорание и взрыв. Мэр Даугавпилса обещал восстановить огонь, но в итоге газовое оборудование убрали.

Ревва подчеркнул, что, скорее всего, это связано с политикой. Депутат городского собрания Юрий Зайцев, по инициативе которого когда-то установили Вечный огонь, попытался воспротивиться действиям властей, однако Служба государственной безопасности Латвии провела с ним беседу.

По данным Sputnik Латвия, индивидуальное возложение цветов в местах захоронений не запрещено, но не в местах, где демонтированы советские памятники - там возложение цветов будет рассматриваться как «прославление военной агрессии».