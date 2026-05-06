Норвегия выделит Киеву $302 млн на оружие и боеприпасы

В Осло назвали поддержку Украины приоритетом внешней политики.
Дима Иванов 06-05-2026 14:11
© Фото: IMAGO, Jarno Vuorinen, www.imago-images.de, Global Look Press

Норвегия предоставит около 302 млн долларов на поддержку Украины через инициативу PURL. Об этом сообщает норвежское правительство.

Инициатива Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) предусматривает быстрые поставки вооружения из запасов США за счет взносов стран НАТО.

Норвежский взнос позволит поставить Украине военное оборудование и боеприпасы. Правительство Норвегии подчеркнуло, что поддержка Украины остается одним из главных приоритетов внешней политики страны.

Ранее, в апреле, президент США Дональд Трамп угрожал полностью остановить поставки по программе PURL, если европейские союзники не присоединятся к коалиции по разблокированию Ормузского пролива.

#в стране и мире #Украина #норвегия #PURL
