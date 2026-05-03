МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Первышов доложил Путину о работе с ветеранами СВО в Тамбовской области

Глава региона лично принимает ветеранов и членов их семей с любыми проблемами.
Константин Денисов 06-05-2026 14:31
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с губернатором Тамбовской области Евгением Первышовым. Глава региона рассказал президенту о том, как обстоят дела на его территории в самых разных отраслях.

Первышов начал с работы в регионе с вернувшимися с СВО бойцами. Он подчеркнул, что власти принимают активное участие в дальнейшем трудоустройстве военнослужащих. Кроме того, губернатор лично проводит прием бойцов и членов их семей раз в месяц и в курсе повестки.

«Мы активно ведем работу в рамках программы "Герои Тамбовщины". Раз в месяц сам лично провожу приемы», - сказал глава региона. 

По словам Первышова, упор в регионе сделан на сельское хозяйство. Местная продукция заинтересовала покупателей из Китая и арабских стран. Таким образом, Тамбовская область наладила международные торговые связи и осуществляет экспорт птицы. По производству муки регион вышел на второе место, отметил Первышов.

Путин напомнил губернатору, что в 2025 году регион отставал по темпам строительства жилья, однако Первышов заверил, что проблема решена и показатели на данный момент даже опережают график.

Первышов возглавил Тамбовскую область по итогам выборов в сентябре 2025 года. Он является выпускником программы «Время героев».

#тамбовская область #Владимир Путин #Евгений Первышов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 