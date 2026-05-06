В столице Австрии - Вене пройдет концерт, посвященный Дню Победы. Об этом сообщает RT.



В своем телеграм-канале издание рассказало, что у мемориала Советскому воину - освободителю выступит Академический оркестр русских народных инструментов имени Н.Н. Некрасова. Уточняется, что празднование состоится по инициативе российского посольства.

В дипломатическом представительстве пригласили всех желающих присоединиться к памятным мероприятиям и вместе отпраздновать эту важную дату. Кроме концерта, запланировано еще шествие «Бессмертного полка».

Ранее сообщалось, что премьер - министр Словакии Роберт Фицо примет участие в параде по случаю Дня Победы в Москве.