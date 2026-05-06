МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Вене состоится концерт в честь Дня Победы

Кроме концерта, запланировано еще шествие «Бессмертного полка».
Дарья Неяскина 06-05-2026 01:37
© Фото: Wang ZhouXinHua, Global Look Press

В столице Австрии - Вене пройдет концерт, посвященный Дню Победы. Об этом сообщает RT.

В своем телеграм-канале издание рассказало, что у мемориала Советскому воину - освободителю выступит Академический оркестр русских народных инструментов имени Н.Н. Некрасова. Уточняется, что празднование состоится по инициативе российского посольства.

В дипломатическом представительстве пригласили всех желающих присоединиться к памятным мероприятиям и вместе отпраздновать эту важную дату. Кроме концерта, запланировано еще шествие «Бессмертного полка».

Ранее сообщалось, что премьер - министр Словакии Роберт Фицо примет участие в параде по случаю Дня Победы в Москве.

 

#в стране и мире #9 мая #Вена #австрия #Российское посольство #День Победы 2026
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 