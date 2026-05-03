Петиция за уход Мбаппе из «Реала» собрала более 10 млн подписей за сутки

Француз близок к тому, чтобы покинуть «королевский» клуб.
Константин Денисов 06-05-2026 12:10
© Фото: Joaquin Corchero, Keystone Press Agency, Global Look Press

Петиция, созданная накануне фанатами мадридского «Реала» в пользу ухода из команды французского нападающего Килиана Мбаппе, за сутки набрала уже больше 10 млн подписей.

Причиной стало недовольство болельщиками последними новостями из стана «сливочных». По информации испанской прессы, у французского форварда испортились отношения с партнерами по команде и особенно - с бразильским нападающим Винисиусом.

Ранее мать Мбаппе - Файза Ламари, которая по совместительству является его агентом, сообщила, что намерена поставить ультиматум президенту «Реала» Флорентино Пересу, чтобы Винисиус покинул команду.

В сезоне-2025/2026 Мбаппе провел 41 матч во всех клубных турнирах, в которых забил 41 мяч и сделал шесть голевых передач. Он является чемпионом мира в составе сборной Франции. Рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет 200 млн евро.

