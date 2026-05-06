МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Актер Джон Малкович получил гражданство Хорватии

У звезды Голливуда есть хорватские корни.
Дима Иванов 06-05-2026 11:37
© Фото: Andrej Plenković, X

Американский актер Джон Малкович получил гражданство Хорватии. Церемонию провели во вторник в Загребе.

«Всемирно известный актер, оставивший след в кинематографе благодаря многочисленным ролям, взялся за новую роль и стал гражданином Хорватии», - написал министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович в социальной сети X.

Министр подчеркнул, что Малкович имеет хорватские корни. Прадедушка и прабабушка актера эмигрировали в США из хорватского города Озаль. Джон Малкович неоднократно посещал Хорватию как частным образом, так и с профессиональными целями, включая выступления на местных сценах.

Премьер-министр Андрей Пленкович встретился с актером в Загребе. Он отметил связь актера с хорватским наследием и назвал его успехи в кино вдохновением для молодых хорватов. 

#в стране и мире #сша #Голливуд #Хорватия #андрей пленкович #Джон Малкович #Давор Божинович
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 