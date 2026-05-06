Американский актер Джон Малкович получил гражданство Хорватии. Церемонию провели во вторник в Загребе.

«Всемирно известный актер, оставивший след в кинематографе благодаря многочисленным ролям, взялся за новую роль и стал гражданином Хорватии», - написал министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович в социальной сети X.

Министр подчеркнул, что Малкович имеет хорватские корни. Прадедушка и прабабушка актера эмигрировали в США из хорватского города Озаль. Джон Малкович неоднократно посещал Хорватию как частным образом, так и с профессиональными целями, включая выступления на местных сценах.

Премьер-министр Андрей Пленкович встретился с актером в Загребе. Он отметил связь актера с хорватским наследием и назвал его успехи в кино вдохновением для молодых хорватов.