SCMP: Китай испытал корабельную систему ПВО против беспилотников

Система перехватила несколько целей на сверхмалой высоте.
Дима Иванов 06-05-2026 10:18
© Фото: MOD Russia, via Globallookpress.com, Global Look Press

Военно-морские силы Китая успешно провели финальные испытания новой корабельной системы противовоздушной обороны, предназначенной для перехвата беспилотников, сообщает газета South China Morning Post.

«Во время испытаний система перехватила несколько беспилотников, которые выполняли высокосложные атаки на сверхмалой высоте и с применением технологий малозаметности в условиях, приближенных к реальному бою», - рассказал автор материала Лю Чжэнь.

Испытания прошли в Бохайском море. Представители китайского флота отметили, что маневры позволили всесторонне проверить возможности системы в сложной электромагнитной обстановке и при проникновении целей на сверхмалой высоте, добавил он.

South China Morning Post подчеркивает, что Китай активно развивает корабельные системы ближней и короткой дальности ПВО в ответ на растущую угрозу со стороны низколетящих беспилотников. Такие аппараты представляют особую опасность, поскольку они могут оставаться ниже горизонта радаров кораблей до последнего момента.

Новая система получила сертификацию, которая подтверждает соответствие всем эксплуатационным требованиям. Китайский флот продолжает наращивать арсенал средств противодействия беспилотникам на фоне изменений в характере морской войны.

По данным SIPRI за 2025 год, Китай вместе с США и Россией находится в тройке стран с наибольшими военными расходами. Вместе они потратили 1,480 трлн долларов, или 51% от общемирового объема.

#Китай #в стране и мире #пво #беспилотники
