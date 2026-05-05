«КАМАЗ-мастер» стартует в «Дакаре Востока» при поддержке «Звезды»

Восемь тысяч километров по бездорожью. Команда «КАМАЗ-мастер» отправилась на международное ралли в Китай, которое называют «Дакар Востока». Это самая крупная и изнурительная гонка в Азии. И российские грузовики впервые примут в ней участие. Почти месяц будет в пути «Синяя Армада», 18 дней в зыбучих песках Поднебесной, и все это время - с логотипом «Звезды». Наш телеканал является информационным спонсором команды.

В 06.00 утра колонна машин выдвинулась в сторону Казахстана. Можно сказать, что именно с этого момента и начался марафон для команды «КАМАЗ-мастер», потому что добираться они будут своим ходом. А вот в престижной китайской гонке «Синюю Армаду» представят два экипажа. Их возглавят два молодых пилота - это Богдан Каримов и Алмаз Ахмедов.

Первое имя уже известно поклонникам гонок. Богдан в прошлом году стал чемпионам России по ралли-рейдам. А вот Алмаз очень скромно называет предстоящую гонку своим международным дебютом, несмотря на то что он уже принимал участие в «Шелковом пути». И, видимо, в этот раз планирует точно вернуться с победой.

Также в команде механики, штурманы, все подготовлены основательно. В пути - именно на самой гонке - участники будут 18 дней, если считать с момента официального старта. Так-то нужно еще туда добраться. В составе колонны есть так называемая машина-«техничка» - гостиница на колесах. Вместе с ребятами столовая, то есть на месте будет организована полевая кухня. Все будет по-домашнему. Гонка обещает быть тяжелой, изнурительной. Организаторы сообщают, что 60% пути - это сплошной песок.

Но мы желаем нашим ребятам удачи. Стартует гонка 16 мая, завершится 3 июня. Мы ждем их дома с победой.