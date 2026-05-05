Дроноводы отражают 90% контратак ВСУ беспилотниками на оптоволокне

Подразделения группировки «Восток» вклиниваются в оборону ВСУ в районе населенного пункта Александроград на границе ДНР и Днепропетровской области. Бои ведутся в лесном массиве за рекой Волчья. Путь штурмовикам расчищают дроны на оптоволокне, которых не могут остановить средства радиоэлектронной борьбы. Помимо них, в небе разведчики и перехватчики.

Для фронта оптоволокно стало ультимативным решением проблемы помех. Сигнал, идущий по тончайшей нити, невозможно перехватить или подавить дистанционно. Наши бойцы наносят удары даже там, где эфир полностью забит вражескими «глушилками», и сохраняют контроль над «птицей» до самого момента подрыва.

Смена позиций - железное правило операторов БПЛА. Запуск никогда не производится из одной и той же точки дважды. Временное окно предельно ограничено - на все отводятся считаные минуты. Любые строения в этой зоне находятся под пристальным наблюдением противника, поэтому сразу после пуска расчет мгновенно сворачивается и покидает локацию.

Постоянная модернизация сделала наши оптоволоконные дроны по-настоящему юркими и сверхточными. Задача таких аппаратов - первым делом выбить наиболее защищенные объекты врага. После того как путь расчищен, по позициям ВСУ начинают работать основные группы ударных беспилотников.

«Штурмовое подразделение, которое двигалось вперед, мы с ними связались. Они зашли в этот блиндаж и рассказали, что мы уничтожили один из опорных пунктов управления БПЛА», - говорит оператор БПЛА с позывным Гектор.

Боец с позывным Лютый только вернулся с передовой для плановой ротации. В прошлом штурмовик, он сменил автомат на пульт управления дроном. В его послужном списке уже порядка сотни подтвержденных уничтоженных беспилотников противника.

«Мы их обнаружили. Давай работать по ним. Они спрятались в укреп, в блиндаж. Приняли решение закинуть туда дымы. У меня полетели две "птицы" разведывательные. Они закинули дым. Висели ударники, наблюдали, ждали, пока они оттуда выйдут. Мы дождались, они вышли, и уничтожили их всех», - рассказал инструктор Лютый.

В распоряжении подразделения - целая линейка беспилотников. В деле - ВТ-40 и «Упыри», а также незаменимые в небе «Мавики» и «Аутели». Среди недавних трофеев Лютого - сбитый украинский дрон с таким же названием. Вражеский «Лютый» теперь лишь груда металла, а вот талисман самого бойца выглядит совсем не грозно, а скорее по-домашнему.

Работа идет в тесной связке, где задачи четко распределены между расчетами. В небе одновременно находятся перехватчики, разведчики и ударные дроны-камикадзе. Такая координация превращается в единый мощный кулак, который переламывает оборону ВСУ.

«Контрнаступление процентов на 90% спаливается у них. Наши разведдроны летают по типу "Суперкама". У них не получается собраться в большие группы, потому что мы их сразу видим. Не могу знать, чем думают их командиры. Но такое чувство - безалаберное отношение к личному составу», - сделал вывод командир группы БПЛА с позывным Мася.

Северо-западнее от Александрограда бои сместились в лесные массивы за рекой Волчья - наши штурмовые подразделения прорываются в сторону Лесного Днепропетровской области. На Запорожском направлении натиск российских войск не ослабевает - под мощным давлением противник вынужден оставлять позиции в районах Воздвижевки и Верхней Терсы. Активные действия продолжаются и южнее - в окрестностях Чаривного. Любые попытки врага провести ротацию или организовать контрудар пресекаются на корню как на переднем крае, так и в глубоком тылу.