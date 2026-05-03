Пять человек погибли при пожаре в Нижегородской области

В городе Выкса Нижегородской области жертвами пожара стали пять человек. Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижнему Новгороду.

В городе Выкса на улице Челюскина загорелся частный жилой дом. Когда первая пожарно-спасательная группа прибыла на место, здание уже полыхало полностью.

Спасателям удалось потушить огонь на площади 80 квадратных метров. При разборе завалов были найдены тела пятерых погибших. Среди них - двое детей. Личности всех жертв в настоящий момент уточняются.

На месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Им предстоит выяснить, что стало причиной пожара.



