Масштабный рейд провели на украинских военкомов в 16 регионах страны. Всего составили свыше 150 протоколов о правонарушениях, связанных с коррупцией. Машины, драгоценности и наличность - все это обнаружили у сотрудников ТЦК.

Пока у них изымают миллионы долларов, автомобили и украшения, по всей видимости, полученные за помощь уклонистам, киевский режим уже не знает, где искать мобилизационный резерв. При этом, в ВСУ пожаловались на массовый призыв непригодных к службе - таких в их рядах около 70%.

В Сети активно распространяются видеоролики, на которых ТЦКшники насильно мобилизуют граждан страны, а неравнодушные прохожие пытаются отбить их у людоловов. В некоторых регионах страны дело доходит до выстрелов.

Что такое бусификация юные украинцы знают с детства. На глазах малышей людоловы утрамбовывают добычу в микроавтобус. Украинцев, что называется, обкладывают как загнанных зверей.

Облавы проходят даже в тренажерных залах. Возможно, здесь попадутся здоровые. Украинские военные сетуют: очевидно, что пригодные для воинской службы просто закончились. Мобилизуют маргиналов, людей страдающих от хронических заболеваний, с алкогольной и наркотической зависимостями.

Устами народных избранников киевский режим вбрасывает идею пересмотреть условия предоставления отсрочки от воинской службы - отправлять в окопы со студенческой скамьи. Пока с оговоркой - это депутатская инициатива, личное мнение.

«Мне почему-то кажется, что ведомства будут пересматривать эти отсрочки. Особенно, мне кажется, их будут пересматривать в разрезе критериев обучения. То есть, первое образование, второе, третье. Возможно, их снова пересмотрят для того, чтобы высвободить соответствующий мобилизационный ресурс», - выразил мнение депутат Александр Федиенко.

Но и наличие отсрочки не спасает от произвола. На личном опыте убедился актер Одесского драматического театра Вадим Анохин, которому людоловы в процессе доставки в ТЦК сломали пальцы.

«Я избит сотрудниками ТЦК. Полиция не приехала, скорая не приехала», - рассказал он.

В качестве мобилизационного ресурса киевский режим рассматривает сбежавших за границу. С начала специальной военной операции Украину покинули порядка десяти миллионов человек. Спикер сил территориальной обороны ВСУ Александр Мусиенко предложил поражать собственных граждан в правах. Например, отказывать в продлении загранпаспорта обратившимся в диппредставительства за границей.

«Стоишь на воинском учете? Тогда вопрос: почему не приехал на Украину? Если работа, выехал легально, тогда без вопросов. Если нет, то консульские услуги не оказываются. Возвращайся на Украину. Работать на безопасность страны», - заявил он.

До стрельбы и бусификации на улицах стран Евросоюза пока не дошло. Но западные лидеры говорят о сокращения государственной поддержки для беженцев с Украины. Так, в Ирландии планируют свернуть программу бесплатного размещения в гостиницах. Украинцы могут либо самостоятельно решать вопрос проживания, либо вернуться на родину в лапы людоловов.

Сотрудники ТЦК и сами сейчас оказались под прицелом. Украинская полиция опубликовала фото масштабного рейда. Общая стоимость конфискованного у ТЦКшников имущества превысила два миллиона долларов.