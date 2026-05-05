Россиянин получил 18 лет колонии за передачу СБУ изображений патрульного корабля

Суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима жителя Керчи, который передал СБУ медиафайлы с запечатленным на них российским патрульным кораблем. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Согласно имеющейся информации, летом 2023 года мужчина снял на видео патрульное судно, после чего направил файл своему знакомому, который и должен был передать данные СБУ. Позже злоумышленника задержали сотрудники ФСБ - в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

Помимо колонии, суд назначил ему штраф в размере 400 тысяч рублей, а также ограничение свободы после освобождения сроком на один год и шесть месяцев.

Ранее ФСБ России задержала жителя Краснодара, передававшего данные о предприятиях топливно-энергетического комплекса Краснодарского и Ставропольского края и планы размещения военной техники.