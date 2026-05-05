Российских бойцов ММА допустили к молодежным турнирам с флагом и гимном

Исполком Международной федерации ММА (IMМAF) принял решение о восстановлении членства Союза ММА России, сообщил министр спорта Михаил Дегтярев.

Он подчеркнул, что победители первенства России по ММА среди спортсменов 12-17 лет, которое прошло в Алуште, смогут в этом году выступить на мировой арене под российским флагом.

«Это первый шаг к полноценному возвращению наших бойцов смешанных единоборств на мировую арену. Ранее полный допуск получили наши дзюдоисты и самбисты», - отметил глава Минспорта РФ.

Дегтярев также поблагодарил президента Союза ММА России Сергея Фатеева за успешное продвижение российских спортсменов.

Ранее стало известно, что World Boxing допустила россиян до турниров в нейтральном статусе.