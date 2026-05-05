В Москве восстановили доступ к мобильному интернету. Об этом сообщили в Минцифры России. Отмечается, что домашний интернет и Wi-Fi в столице работают штатно.

«Временные блокировки мобильного интернета по соображениям безопасности в Москве завершены, операторы восстанавливают доступ к интернет-ресурсам», - говорится в заявлении.

В Минцифры добавили, что мобильный интернет точечно отключают при угрозе безопасности, в том числе со стороны вражеских БПЛА.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что перебои с доступом в интернет в больших городах иногда происходят для предотвращения террористических актов.