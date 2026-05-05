МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Петро заявил о 7 000 колумбийских наемниках на Украине

Он добавил, что Колумбия не хочет быть экспортером смерти, так как соотечественники погибают в чужой стране.
Андрей Юдин 05-05-2026 12:02
© Фото: Fabian Sommer, dpa, Global Look Press

На Украине воюют 7 000 обученных колумбийских наемников и погибают без необходимости. Об этом заявил президент латиноамериканской страны Густаво Петро.

Глава Колумбии отметил, что сограждане погибают на чужой земле и его страна не хочет быть экспортером смерти. Он также добавил о запрете наемничества в латиноамериканской республике.

В марте Петро подписал закон о присоединении страны к Конвенции о борьбе с наемничеством.

Ранее 40 наемников из Колумбии записали видеообращение к президенту с просьбой вытащить их из Украины.

#в стране и мире #Колумбия #Иностранные наемники #Густаво Петро
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 