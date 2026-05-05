Петро заявил о 7 000 колумбийских наемниках на Украине

На Украине воюют 7 000 обученных колумбийских наемников и погибают без необходимости. Об этом заявил президент латиноамериканской страны Густаво Петро.
Глава Колумбии отметил, что сограждане погибают на чужой земле и его страна не хочет быть экспортером смерти. Он также добавил о запрете наемничества в латиноамериканской республике.
В марте Петро подписал закон о присоединении страны к Конвенции о борьбе с наемничеством.
Ранее 40 наемников из Колумбии записали видеообращение к президенту с просьбой вытащить их из Украины.
