Петро заявил о 7 000 колумбийских наемниках на Украине

На Украине воюют 7 000 обученных колумбийских наемников и погибают без необходимости. Об этом заявил президент латиноамериканской страны Густаво Петро.

Глава Колумбии отметил, что сограждане погибают на чужой земле и его страна не хочет быть экспортером смерти. Он также добавил о запрете наемничества в латиноамериканской республике.

В марте Петро подписал закон о присоединении страны к Конвенции о борьбе с наемничеством.

Ранее 40 наемников из Колумбии записали видеообращение к президенту с просьбой вытащить их из Украины.