Times: у Британии нет денег на покупку нового оружия до 2030 года

У Великобритании отсутствуют средства на покупку и производство новых видов оружия. Как сообщает The Times, такая ситуация будет складываться в Соединенном Королевстве как минимум до 2030 года.

Экс-глава Стратегического командования ВС Великобритании (2013-2016) Ричард Бэрронс в интервью изданию сообщил, что на данный момент страна может себе позволить обновлять танки, вертолеты и артиллерию, однако о беспилотниках, барражирующих боеприпасах и других новых видах оружия речи не идет.

«Сейчас средств нет, и их может не быть еще четыре года, поэтому многие ведущие технологические компании последовали за деньгами в Германию, Польшу или США, и это повышает риск фактического истощения промышленной базы», - сказал Бэрронс.

Он отметил, что с момента публикации последнего обзора о состоянии вооруженных сил страны ситуация изменилась к худшему. Таким образом, на данный момент Великобритания может лишь теоретически рассуждать об участии в вооруженных конфликтах.

Ранее сообщалось о том, что Великобритания и еще девять европейских стран договорились создать объединенные военно-морские силы «для сдерживания будущих угроз со стороны России» на севере континента.