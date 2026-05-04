Россиянам рассказали, как избежать укуса клещей

Сотрудники ВОЗ рассказали о рекомендациях, чтобы обезопасить себя от укуса клещей. Об этом сообщает РИА Новости.

В организации отметили, что граждане должны избегать высокой травы и густой растительности, а также оставаться на открытых тропах. Кроме того, следует носить светлую одежду с длинными рукавами, а брюки заправлять в носки. Для защиты также помогут спреи от насекомых.

После прогулок необходимо проверить себя, детей и домашних животных на наличие клещей и сразу удалять их, добавили в ВОЗ.

«Людям, работающим на открытом воздухе, следует принимать дополнительные меры защиты. Проконсультируйтесь с медицинским работником по поводу вакцинации против клещевого энцефалита», - посоветовали в организации.

Ранее в Госдуме рассказали, что прививку от энцефалита могут получить бесплатно люди, проживающие в эндемичных районах распространения клеща, а также отдельные категории граждан.