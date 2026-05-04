Бывший мэр Нью-Йорка госпитализирован в критическом состоянии

Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани находится в критическом состоянии в больнице. Об этом сообщил его пресс-секретарь Тед Гудман в своем аккаунте в социальной сети X.

В публикации он назвал политика бойцом, который на протяжении жизни стойко преодолевал все трудности и сейчас продолжает сражаться с той же силой.

О госпитализации 81-летнего бывшего мэра также высказался президент США Дональд Трамп, для которого Джулиани ранее работал юристом и советником. На своей странице в Truth Social Трамп назвал его настоящим воином и лучшим мэром за всю историю Нью-Йорка. При этом добавив, что тот находится в критическом состоянии.

Причины госпитализации Джулиани пока не раскрываются.



Напомним,что Рудольф Джулиани занимал должность мэра Нью-Йорка восемь лет и два срока подряд: с первого января 1994 года по 31 декабря 2001 года. Поскольку в Нью-Йорке нельзя баллотироваться больше двух сроков подряд, выборы нового мэра в ноябре 2001 года выиграл Майкл Блумберг.