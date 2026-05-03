Путин поручил утвердить стратегию развития биоэкономики в России

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить Стратегию долгосрочного развития биоэкономики на срок до 2036 года. Как отмечается, результаты проделанной работы будет необходимо предоставить до 1 июня.

План дальнейшего развития российской внутренней политики был обозначен по результатам участия главы государства в пленарном заседании Форума будущих технологий и встречи с учеными.

«С учетом ранее данных поручений утвердить Стратегию долгосрочного развития биоэкономики в Российской Федерации на период до 2036 года и дальнейшую перспективу, а также привести в соответствие с ней документы стратегического планирования», - говорится в официальном документе.

Отмечается, что ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.

