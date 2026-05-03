МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Ураганы» уничтожили пункт управления БПЛА в Харьковской области

В результате боевой работы все выявленные цели были уничтожены.
04-05-2026 15:26
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты РСЗО «Ураган-1» уничтожили пункты управления беспилотниками и точки снабжения ВСУ в Харьковской области. Кадрами боевой работы поделилось Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, подразделения 34-й артиллерийской дивизии группировки войск «Запад» нанесли удары по выявленным целям, сорвав подвоз боеприпасов и материальных средств противника. Также артиллеристы уничтожили пункт управления тяжелыми дронами и гексакоптерами.

Цели обнаружили с помощью воздушной разведки - беспилотники зафиксировали скопление техники и живой силы ВСУ и передали координаты на командный пункт. После этого расчеты выдвинулись на позиции, развернули установки и выполнили залп реактивными снарядами калибра 220 мм на дальности в несколько десятков километров.

Контроль поражения и корректировка огня велись в режиме реального времени с использованием беспилотников. После выполнения задачи артиллеристы сменили позицию, чтобы избежать ответного удара.

В Минобороны отметили, что реактивная артиллерия продолжает эффективно поражать технику, склады, пункты управления и другие объекты ВСУ, поддерживая действия российских подразделений в зоне спецоперации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Харьковская область #ураган #спецоперация #РСЗО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 