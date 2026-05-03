«Ураганы» уничтожили пункт управления БПЛА в Харьковской области

Расчеты РСЗО «Ураган-1» уничтожили пункты управления беспилотниками и точки снабжения ВСУ в Харьковской области. Кадрами боевой работы поделилось Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, подразделения 34-й артиллерийской дивизии группировки войск «Запад» нанесли удары по выявленным целям, сорвав подвоз боеприпасов и материальных средств противника. Также артиллеристы уничтожили пункт управления тяжелыми дронами и гексакоптерами.

Цели обнаружили с помощью воздушной разведки - беспилотники зафиксировали скопление техники и живой силы ВСУ и передали координаты на командный пункт. После этого расчеты выдвинулись на позиции, развернули установки и выполнили залп реактивными снарядами калибра 220 мм на дальности в несколько десятков километров.

Контроль поражения и корректировка огня велись в режиме реального времени с использованием беспилотников. После выполнения задачи артиллеристы сменили позицию, чтобы избежать ответного удара.

В Минобороны отметили, что реактивная артиллерия продолжает эффективно поражать технику, склады, пункты управления и другие объекты ВСУ, поддерживая действия российских подразделений в зоне спецоперации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.