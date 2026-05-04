В Шереметьево начали проверку из-за массовых сбоев с выдачей багажа

Дарья Неяскина 04-05-2026 01:55
© Фото: Belkin Alexeynews.ru, Global Look Press

Ространснадзор начал проверку ситуации с задержками багажа в Шереметьево. Об этом Федеральная служба по надзору в сфере транспорта сообщила в своем Телеграм - канале.

В сообщении сказано, что в транспортную инспекцию поступили обращения от людей, а также появились публикации в СМИ о массовых сбоях при выдаче чемоданов в международном аэропорту Шереметьево. В связи с этим ведомство взяло ситуацию под особый контроль и организовало мониторинг.

«В ходе оперативного реагирования на сложившуюся ситуацию инспекторы Ространснадзора организовали мониторинг текущей ситуации и приступили к проверке соблюдения перевозчиками и аэропортом требований законодательства в области защиты прав пассажиров», - уточняется в сообщении.

На текущий момент сотрудники аэропорта принимают активные меры для устранения последствий технических сбоев,  а также ведется работа по возвращению системы выдачи багажа в штатный режим. Уточняется, что пассажирам регулярно сообщают о том, где находится их чемоданы и когда их можно получить.

Инспекторы Ространснадзора продолжают работать на месте и следят за устранением обнаруженных несоблюдений.

Ранее сообщалось, что аэропорт Шереметьево переключили на режим полетов по согласованию с соответствующими органами связи. Выполнено это для повышения безопасности полетов.

 

#в стране и мире #проверка #багаж #Ространснадзор #аэропорт шереметьево
