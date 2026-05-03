Т-72Б3М разгромили боевую технику и живую силу ВСУ в Харьковской области

Экипажи танков Т-72Б3М 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, танкисты уничтожили опорные пункты, огневые позиции, технику и живую силу противника, оказывая поддержку мотострелковым и штурмовым подразделениям. Подразделения группировки продолжают наступательные действия на нескольких направлениях, формируя зону безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.

Удары наносились с закрытых огневых позиций по заранее разведанным координатам. Цели выявили с помощью беспилотников, после чего по ним отработали осколочно-фугасными снарядами из 125-мм пушек.

Как отметили в Минобороны, выполнение задачи заняло около 10 минут. После этого экипажи замаскировали позиции и отошли в укрытие. В результате ударов нарушена ротация подразделений ВСУ и снижена их активность на данном участке.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.