ФСБ пресекла деятельность по незаконному обороту оружия в 42 регионах РФ

Сотрудники ФСБ России совместно с МВД и Росгвардией пресекли деятельность лиц по незаконному обороту оружия, его компонентов и иных средств поражения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Помимо прочего, задержанные занимались восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбытом.

Оперативно-разыскные мероприятия проводились в феврале-марте 2026 года в 42 регионах России. В результате из незаконного оборота изъято 364 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, в том числе четыре пулемета, семь гранатометов, 49 автоматов, 140 пистолетов и револьверов, 164 винтовки, карабина и ружья.

Кроме того, в схронах обнаружены и изъяты 185 гранат, более 36 кг взрывчатых веществ и более 31 тысячи патронов различного калибра. Сотрудники выявили 41 подпольную мастерскую, их деятельность была пресечена.

В результате проведенных мероприятий задержаны 150 нелегальных оружейников. По адресам их проживания проведены следственные действия. В число субъектов РФ, в которых работали силовики, вошли в том числе Москва, Московская область и новые регионы России.

