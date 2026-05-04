Ивановские десантники получили госнаграды в зоне спецоперации

Боевые награды военнослужащим вручил командир дивизии. Он также поздравил личный состав с Днем образования дивизии, отметившей 82-ю годовщину.
04-05-2026 10:47
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащим Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения вручили награды в зоне проведения специальной военной операции. Кадрами церемонии поделилось Минобороны России.

Гвардейцы, проявившие мужество, отвагу и героизм при выполнении боевых задач, получили государственные награды. Среди них - медали «За храбрость», «За спасение погибавших», а также медали Суворова и Жукова.

Награды бойцам вручил командир дивизии. Он также поздравил личный состав с 82-й годовщиной со дня образования соединения, отметив профессионализм и стойкость военнослужащих. После церемонии десантники вернулись к выполнению поставленных задач.

Ранее в зоне СВО прошла церемония награждения артиллеристов 268-го самоходного артиллерийского полка группировки войск «Центр». Бойцам были вручены государственные награды за успешное выполнение боевых задач на Добропольском и Днепропетровском направлениях.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #награды #СВО
