МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Инженеры-строители рассказали, как проходят подготовку в ВИИТ

«Военная приемка» побывала на учебном полигоне, где курсанты осваивают управление FPV-дронами, учатся сбивать беспилотники и работать с робототехническими комплексами на поле боя.
Гоар Хачатурян 03-05-2026 10:44
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Курсанты петербургского Военного инженерно-технического института (ВИИТ) проходят особую подготовку на полигонах в Ленинградской области. «Военная приемка» показала, как готовят инженеров-строителей для стратегических объектов Вооруженных сил - от военно-морских баз до подземных командных пунктов и гигантских космодромов.

Пока одни курсанты изучают устройство антибековых (противотанковых и противопехотных) заграждений, другие исследуют свойства бетона. И не просто бетона, а особо крепкого, без такой технологии невозможно представить стройку гигантских сооружений.

«Здесь пример зимнего бетонирования фундамента с применением кабелей прогрева, которые закладываются в арматуру и остаются там после бетонирования», - объяснил начальник кафедры управления строительством и эксплуатацией объектов военной инфраструктуры ВИИТ.

Следующий блок учений - массированный удар FPV-дронами. В поддержку идет наземный робототехнический комплекс - «Курьер». В учебном процессе учитываются все современные методы ведения боевых действий.

Бойцы в маскхалатах пробираются к ближайшим окопам, где, по сценарию, их ждет противник. Враг огрызается автоматными очередями, использует дроны, в ответ наши военнослужащие сбиваются на две группы: одна прикрывает, другая перебежками использует складки местности, обходит позиции противника. Так разворачивается первая фаза учебного боя.

Вскоре ВИИТ превратится в Военный инженерно-технический университет. Будущие выпускники университета уже уверенно говорят о том, кем в итоге хотят стать: военными строителями, проектировщиками зданий и сооружений воинского типа.

#Санкт-Петербург #подготовка #курсанты #Военная приемка #наш эксклюзив #виит #инженеры-строители
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 