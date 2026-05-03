Инженеры-строители рассказали, как проходят подготовку в ВИИТ

Курсанты петербургского Военного инженерно-технического института (ВИИТ) проходят особую подготовку на полигонах в Ленинградской области. «Военная приемка» показала, как готовят инженеров-строителей для стратегических объектов Вооруженных сил - от военно-морских баз до подземных командных пунктов и гигантских космодромов.

Пока одни курсанты изучают устройство антибековых (противотанковых и противопехотных) заграждений, другие исследуют свойства бетона. И не просто бетона, а особо крепкого, без такой технологии невозможно представить стройку гигантских сооружений.

«Здесь пример зимнего бетонирования фундамента с применением кабелей прогрева, которые закладываются в арматуру и остаются там после бетонирования», - объяснил начальник кафедры управления строительством и эксплуатацией объектов военной инфраструктуры ВИИТ.

Следующий блок учений - массированный удар FPV-дронами. В поддержку идет наземный робототехнический комплекс - «Курьер». В учебном процессе учитываются все современные методы ведения боевых действий.

Бойцы в маскхалатах пробираются к ближайшим окопам, где, по сценарию, их ждет противник. Враг огрызается автоматными очередями, использует дроны, в ответ наши военнослужащие сбиваются на две группы: одна прикрывает, другая перебежками использует складки местности, обходит позиции противника. Так разворачивается первая фаза учебного боя.

Вскоре ВИИТ превратится в Военный инженерно-технический университет. Будущие выпускники университета уже уверенно говорят о том, кем в итоге хотят стать: военными строителями, проектировщиками зданий и сооружений воинского типа.