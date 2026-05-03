Склады горят на площади в 7,5 тысяч квадратов в подмосковной Кашире

Пожарные Московской области ликвидируют крупное возгорание в подмосковной Кашире, где горят складские помещения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. К этому часу огонь распространился на площади в 7,5 тысяч квадратных метров.

«Несмотря на принятые меры, из-за высокой горючей нагрузки, огонь распространился на пристроенные соседние два склада», - говорится в релизе.

Сигнал на пульт оперативного дежурного поступил в 05:15. К месту ЧП прибыли расчеты в составе 61 спасателя и 19 единиц техники.

О причинах возгорания и количестве возможных пострадавших не сообщается. Территория оцеплена. Первые выводы о ЧП пожарные дознаватели сделают после завершения тушения огня и разбора всех завалов.