Склады горят на площади в 7,5 тысяч квадратов в подмосковной Кашире

Для тушения пожара в подмосковной Кашире задействованы 61 спасатель и 19 единиц специальной техники.
Ян Брацкий 03-05-2026 08:03
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Пожарные Московской области ликвидируют крупное возгорание в подмосковной Кашире, где горят складские помещения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. К этому часу огонь распространился на площади в 7,5 тысяч квадратных метров.

«Несмотря на принятые меры, из-за высокой горючей нагрузки, огонь распространился на пристроенные соседние два склада», - говорится в релизе.

Сигнал на пульт оперативного дежурного поступил в 05:15. К месту ЧП прибыли расчеты в составе 61 спасателя и 19 единиц техники.

О причинах возгорания и количестве возможных пострадавших не сообщается. Территория оцеплена. Первые выводы о ЧП пожарные дознаватели сделают после завершения тушения огня и разбора всех завалов.

#в стране и мире #пожар #Московская область #МЧС #склад #Кашира
