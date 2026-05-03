В Рособрнадзоре предупредили, что ждет опоздавших на ЕГЭ

Опоздавшие на ЕГЭ могут быть допущены на экзамен. Об этом. Об этом говорится в письме Рособрнадзора с рекомендациями по подготовке и проведению государственной аттестации, его цитирует ТАСС.

Однако, как отмечается в письме ведомства, время окончания экзамена будет для опоздавших школьников таким же, как и для тех, кто пришел вовремя. Время одинаково для всех и должно быть зафиксировано на доске либо на информационном стенде.

«Время окончания экзамена <...> не продлевается, инструктаж, проводимый организаторами, не проводится», - говорится в документе.

Если в течение двух часов от начала экзамена не пришел ни один школьник, будет приниматься решение об остановке экзамена. Он может быть прерван как в пункте его проведения, так и в отдельных аудиториях.

До этого Рособрнадзор запретил досматривать участников ЕГЭ-2026. В ведомстве уточнили, что школьники должны добровольно сдавать все вещи. Досмотр участников экзамена запрещен. Организаторы и охранники не должны прикасаться к вещам учеников, сдающих госэкзамен. Если сработает металлоискатель, то организатор предложит участнику экзамена добровольно сдать предмет, который вызвал сигнал. Его передадут в помещение для хранения личных вещей или сопровождающему.

Также глава Рособрнадзора Анзор Музаев предостерег школьников от списывания на ЕГЭ. По его словам, нейросеть, наблюдающая за ходом экзамена, развивается. Музаев объяснил, что теперь, даже если общественного наблюдателя нет в классе, это не значит, что можно не получить замечания. Он добавил, что экзамен должен быть един во всем, в том числе в правилах сдачи, поэтому не должно быть нечестности.