МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Рособрнадзоре предупредили, что ждет опоздавших на ЕГЭ

Участников допустят в аудитории, но время экзамена для них не продлят.
Сергей Дьячкин 03-05-2026 04:22
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Опоздавшие на ЕГЭ могут быть допущены на экзамен. Об этом. Об этом говорится в письме Рособрнадзора с  рекомендациями по подготовке и проведению государственной аттестации, его цитирует ТАСС.

Однако, как отмечается в письме ведомства, время окончания экзамена будет для опоздавших школьников таким же, как и для тех, кто пришел вовремя. Время одинаково для всех и должно быть зафиксировано на доске либо на информационном стенде.

«Время окончания экзамена <...> не продлевается, инструктаж, проводимый организаторами, не проводится», - говорится в документе.

Если в течение двух часов от начала экзамена не пришел ни один школьник, будет приниматься решение об остановке экзамена. Он может быть прерван как в пункте его проведения, так и в отдельных аудиториях.

До этого Рособрнадзор запретил досматривать участников ЕГЭ-2026. В ведомстве уточнили, что школьники должны добровольно сдавать все вещи. Досмотр участников экзамена запрещен. Организаторы и охранники не должны прикасаться к вещам учеников, сдающих госэкзамен. Если сработает металлоискатель, то организатор предложит участнику экзамена добровольно сдать предмет, который вызвал сигнал. Его передадут в помещение для хранения личных вещей или сопровождающему.

Также глава Рособрнадзора Анзор Музаев предостерег школьников от списывания на ЕГЭ. По его словам, нейросеть, наблюдающая за ходом экзамена, развивается.  Музаев объяснил, что теперь, даже если общественного наблюдателя нет в классе, это не значит, что можно не получить замечания. Он добавил, что экзамен должен быть един во всем, в том числе в правилах сдачи, поэтому не должно быть нечестности.

#школа #образование #ЕГЭ #Школьники #ученики #экзамен #опоздание #Аттестация
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морской политех
2
Беспилотинки. Мировые тренды
3
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
4
Главное управление боевой подготовки
5
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
6
Подводный флот России. 120 лет
7
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
8
Броневики СВО. Часть 2
9
Российские буксиры. Часть 1
10
Военная приемка. 500-й выпуск
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 