МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Press TV: Аракчи посетовал на ложные стереотипы ЕС о ядерной программе Ирана

Поведение стран ЕС глава МИД Ирана считает «неконструктивным» и «безответственным», Европе следует осудить агрессию США и Израиля против Исламской Республики и нарушение ими норм международного права.
Сергей Дьячкин 03-05-2026 02:58
© Фото: Sha Dati, XinHua, Global Look Press

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в разговоре с главой МИД Италии Антонио Таяни выразил разочарованность по поводу повторения лидерами ЕС ложных стереотипов об иранской ядерной программе. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV.

Поведение европейских стран, повторяющих ложные стереотипы, он назвал «неконструктивным» и «безответственным».  Аракчи также подчеркнул, что иранская ядерная программа носит только мирный характер. Европейским странам, по его мнению, следовало бы осудить агрессию США и Израиля против Исламской Республики. ЕС должен призвать агрессоров к ответственности за грубейшие нарушения норм международного права.

Глава Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН, генерал-майор запаса, доктор политических наук Николай Плотников в эфире программы Наталии Метлиной «Между тем» объяснил, что встреча президента России Владимира Путина и Аракчи в Санкт-Петербурге дала четкий сигнал мировому сообществу о том, что Москва поддерживает Тегеран. Сейчас переговорный процесс буксует из-за непримиримости сторон, уверен политолог. Вашингтон и Тегеран выдвигают неприемлемые условия для начала диалога.

Путин и Аракчи провели переговоры в Санкт-Петербурге. На встрече также присутствовали глава МИД РФ Сергей Лавров, глава ГУР Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и помощник российского лидера Юрий Ушаков. Путин выразил надежду, что иранский народ преодолеет все испытания на пути к миру. Глава государства пообещал приложить необходимые усилия со своей стороны для достижения мира на Ближнем Востоке. 

По итогам переговоров министр иностранных дел Ирана поблагодарил Россию за солидарность и поприветствовал ее поддержку дипломатии. По его словам, Тегеран рад сотрудничеству с Москвой на самом высоком уровне, особенно на фоне серьезных изменений в регионе. Все это демонстрирует глубину и силу стратегического партнерства двух стран, уточнил он.

#сша #евросоюз #Ближний Восток #Израиль #Иран #МИД Ирана #Аббас Аракчи
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морской политех
2
Беспилотинки. Мировые тренды
3
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
4
Главное управление боевой подготовки
5
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
6
Подводный флот России. 120 лет
7
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
8
Броневики СВО. Часть 2
9
Российские буксиры. Часть 1
10
Военная приемка. 500-й выпуск
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 