Press TV: Аракчи посетовал на ложные стереотипы ЕС о ядерной программе Ирана

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в разговоре с главой МИД Италии Антонио Таяни выразил разочарованность по поводу повторения лидерами ЕС ложных стереотипов об иранской ядерной программе. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV.

Поведение европейских стран, повторяющих ложные стереотипы, он назвал «неконструктивным» и «безответственным». Аракчи также подчеркнул, что иранская ядерная программа носит только мирный характер. Европейским странам, по его мнению, следовало бы осудить агрессию США и Израиля против Исламской Республики. ЕС должен призвать агрессоров к ответственности за грубейшие нарушения норм международного права.

Глава Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН, генерал-майор запаса, доктор политических наук Николай Плотников в эфире программы Наталии Метлиной «Между тем» объяснил, что встреча президента России Владимира Путина и Аракчи в Санкт-Петербурге дала четкий сигнал мировому сообществу о том, что Москва поддерживает Тегеран. Сейчас переговорный процесс буксует из-за непримиримости сторон, уверен политолог. Вашингтон и Тегеран выдвигают неприемлемые условия для начала диалога.

Путин и Аракчи провели переговоры в Санкт-Петербурге. На встрече также присутствовали глава МИД РФ Сергей Лавров, глава ГУР Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и помощник российского лидера Юрий Ушаков. Путин выразил надежду, что иранский народ преодолеет все испытания на пути к миру. Глава государства пообещал приложить необходимые усилия со своей стороны для достижения мира на Ближнем Востоке.

По итогам переговоров министр иностранных дел Ирана поблагодарил Россию за солидарность и поприветствовал ее поддержку дипломатии. По его словам, Тегеран рад сотрудничеству с Москвой на самом высоком уровне, особенно на фоне серьезных изменений в регионе. Все это демонстрирует глубину и силу стратегического партнерства двух стран, уточнил он.