В ДНР погибла семейная пара из-за атаки дрона ВСУ

В ДНР два человека погибли, еще четыре мирных жителя пострадали из-за атаки БПЛА ВСУ. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

«Два человека погибли, еще четыре мирных жителя республики пострадали сегодня из-за киевской агрессии», - написал он в своем Telegram-канале.

Пушилин уточнил, что в Калининском районе Горловки погибла семейная пара из-за атаки ударного вражеского БПЛА. При этой атаке также пострадал мужчина.

В Центрально-Городском районе Горловки мужчина получил тяжелые ранения при детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса. В поселке Старый Крым городского округа Мариуполь двое мужчин пострадали в результате атаки украинского дрона.

Пушилин ранее сообщил, что из-за атаки со стороны Киева погиб один мирный житель ДНР и еще девять человек получили ранения. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.