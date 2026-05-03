МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Швеция запустила в космос первый спутник для наблюдения за Россией

Запуск прошел с авиабазы Ванденберг в Калифорнии. Он был выполнен компанией SpaceX.
Дарья Ситникова 03-05-2026 21:37
© Фото: Matthias Balk, dpa, Global Look Press

Швеция запустила первый из десяти разведывательных спутников в космос. Он будет использоваться в том числе для слежки за военными объектами на территории России. Об этом сообщил телеканал SVT.

Спутник размером со стиральную машину будет совершать полный оборот вокруг Земли примерно за полтора часа. В то время как выход аппарата на рабочую орбиту займет около месяца.

Известно, что спутники не будут обладать наступательными возможностями, они предназначены исключительно для разведки. В частности, речь идет о картировании потенциальных военных целей внутри РФ и отслеживанием передвижения российских войск.

На данный момент Швеция получает спутниковые данные от союзников и коммерческих операторов. В течение двух лет Стокгольм рассчитывает развернуть собственную группировку спутников.

По информации телеканала SVT, Швеция хочет купить крылатые ракеты, достигающие целей в России. Как рассказал начальник Генштаба Карла-Юхана Эдстрема, ракеты могут использоваться для ударов по целям на территорию России в случае «ее нападения на НАТО».

#Россия #в стране и мире #космос #Швеция #военные объекты #спутник #слежка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 