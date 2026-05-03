Швеция запустила в космос первый спутник для наблюдения за Россией

Швеция запустила первый из десяти разведывательных спутников в космос. Он будет использоваться в том числе для слежки за военными объектами на территории России. Об этом сообщил телеканал SVT.

Спутник размером со стиральную машину будет совершать полный оборот вокруг Земли примерно за полтора часа. В то время как выход аппарата на рабочую орбиту займет около месяца.

Известно, что спутники не будут обладать наступательными возможностями, они предназначены исключительно для разведки. В частности, речь идет о картировании потенциальных военных целей внутри РФ и отслеживанием передвижения российских войск.

На данный момент Швеция получает спутниковые данные от союзников и коммерческих операторов. В течение двух лет Стокгольм рассчитывает развернуть собственную группировку спутников.

По информации телеканала SVT, Швеция хочет купить крылатые ракеты, достигающие целей в России. Как рассказал начальник Генштаба Карла-Юхана Эдстрема, ракеты могут использоваться для ударов по целям на территорию России в случае «ее нападения на НАТО».