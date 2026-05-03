На угольном разрезе в Магаданской области нашли тела четырех человек

Предварительно известно, что под завалами могут оставаться до восьми человек.
Владимир Рубанов 03-05-2026 19:56
© Фото: su_skr49, Telegram © Видео: id4909912756_gos, МАХ

Тела четырех человек нашли 3 мая в ходе поисково-спасательных работ на руднике Кадыкчанского угольного разреза. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Магаданской области.

Предварительно известно, что под завалами могут оставаться до восьми человек. Поисковые работы ведутся круглосуточно. Предприятие готово оказать адресную помощь семьям погибших, также задействованы психологи МЧС России.

В Сусуманском городском округе 30 апреля произошло обрушение угольного рудника. По предварительным данным, объем вывезенной горной массы составил 80 тысяч кубометров. По словам руководителя угольного разреза Александра Нестеровича, причиной обрушения стало оттаивание ледяной линзы, образованной из-за вечной мерзлоты, что привело к проседанию грунта.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, что повлекло за собой гибель двух и более человек. Прокуратура также проверяет соблюдение норм и правил при проведении горных работ.

#Магаданская область #авария #Шахта #поисково-спасательные работы #Кадыкчанский угольный разрез
