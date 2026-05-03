Bild: аварийная посадка самолета остановила работу аэропорта Гамбурга

На борту находились два человека, никто не пострадал.
Владимир Рубанов 03-05-2026 19:20
© Фото: Daniel Bockwoldt dpa, Global Look Press

Аэропорт Гамбурга на севере Германии временно прекратил работу из-за экстренной посадки легкомоторного самолета. Об этом пишет Bild, ссылаясь на данные полиции.

По сведениям газеты, инцидент случился при посадке самолета Socata TBM-700C. У воздушного судна, прибывшего из французских Канн, сломалось носовое колесо. В целях безопасности работа аэропорта была временно прекращена.

На борту находились два человека. В результате никто не пострадал. Причины поломки стойки шасси пока не выяснены.

#в стране и мире #Самолет #Аэропорт #Германия #Гамбург #аварийная посадка #Socata TBM-700C
