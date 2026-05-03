МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Советник Хаменеи пригрозил США устроить «кладбище авианосцев»

В Тегеране назвали США «единственным в мире пиратом с авианосцами».
Владимир Рубанов 03-05-2026 18:47
© Фото: U_S_CENTCOM, Telegram

Бывший командующий КСИР, секретарь Совета по целесообразности и военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи назвал пиратами американские силы, блокирующие Ормузский пролив. По его словам, США - единственная пиратская держава в мире, обладающая авианосцами.

Резаи подчеркнул, что Тегеран способен противостоять пиратам не менее эффективно, чем топить военные корабли. В посте на странице в Х он призвал Вашингтон готовиться «получить кладбище ваших авианосцев и сил - так же, как обломки ваших самолетов остались в Исфахане».

В субботу президент США Дональд Трамп сравнил американскую блокаду Ормузского пролива с пиратством и назвал это «очень прибыльным делом». Ранее, в апреле, Центральное командование армии США сообщило о захвате иранского торгового судна Touska, которое пыталось прорвать блокаду в районе Оманского залива. Тегеран воспринял это как нападение и нарушение режима прекращения огня.

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани в письме, направленном в Совет Безопасности ООН, заявил, что США совершили акт агрессии и государственное пиратство, захватив два иранских коммерческих судна - Majestic и Tifani, а также похитив 3,8 миллиона баррелей иранской нефти. Иран квалифицировал действия США как грубое нарушение Устава ООН и потребовал от СБ принять меры. Тегеран подчеркнул, что оставляет за собой право «противостоять этим наглым действиям» в соответствии с международным правом.

#в стране и мире #сша #Ближний Восток #Иран #Персидский залив #военный конфликт #Мохсен Резаи
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 