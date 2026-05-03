Советник Хаменеи пригрозил США устроить «кладбище авианосцев»

Бывший командующий КСИР, секретарь Совета по целесообразности и военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи назвал пиратами американские силы, блокирующие Ормузский пролив. По его словам, США - единственная пиратская держава в мире, обладающая авианосцами.

Резаи подчеркнул, что Тегеран способен противостоять пиратам не менее эффективно, чем топить военные корабли. В посте на странице в Х он призвал Вашингтон готовиться «получить кладбище ваших авианосцев и сил - так же, как обломки ваших самолетов остались в Исфахане».

В субботу президент США Дональд Трамп сравнил американскую блокаду Ормузского пролива с пиратством и назвал это «очень прибыльным делом». Ранее, в апреле, Центральное командование армии США сообщило о захвате иранского торгового судна Touska, которое пыталось прорвать блокаду в районе Оманского залива. Тегеран воспринял это как нападение и нарушение режима прекращения огня.

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани в письме, направленном в Совет Безопасности ООН, заявил, что США совершили акт агрессии и государственное пиратство, захватив два иранских коммерческих судна - Majestic и Tifani, а также похитив 3,8 миллиона баррелей иранской нефти. Иран квалифицировал действия США как грубое нарушение Устава ООН и потребовал от СБ принять меры. Тегеран подчеркнул, что оставляет за собой право «противостоять этим наглым действиям» в соответствии с международным правом.