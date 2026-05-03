Более 30 человек пострадали на рейв-вечеринке на полигоне во Франции

Пять пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Дарья Ситникова 03-05-2026 17:33
© Фото: Telmo Pinto, Keystone Press Agency, Global Look Press

Более 30 человек пострадали из-за рейв-вечеринки на военном полигоне возле французского города Бурж в департаменте Шер. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес.

«Министр внутренних дел сообщил о количестве людей, которым оказали помощь службы экстренной помощи на мероприятии», - привело слова министра радиостанция franceinfo.

Уточняется, что 28 человек получили легкие ранения. Пять человек находятся в крайне тяжелом состоянии. Кроме них, 12 человек были доставлены в больницы.

Напомним, первого мая на военном полигоне во Франции устроили бесплатную многотысячную рейв-вечеринку Teknival. На нее приехали примерно 30 тысяч человек.

По словам властей, на военном полигоне, которым заведует Генеральная дирекция по вооружениям, могут находиться неразорвавшиеся снаряды. Участников фестиваля призвали воздержаться от разжигания костров, копания или сбора чего-либо с земли.

