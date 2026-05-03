Более 30 человек пострадали на рейв-вечеринке на полигоне во Франции

Более 30 человек пострадали из-за рейв-вечеринки на военном полигоне возле французского города Бурж в департаменте Шер. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес.

«Министр внутренних дел сообщил о количестве людей, которым оказали помощь службы экстренной помощи на мероприятии», - привело слова министра радиостанция franceinfo.

Уточняется, что 28 человек получили легкие ранения. Пять человек находятся в крайне тяжелом состоянии. Кроме них, 12 человек были доставлены в больницы.

Напомним, первого мая на военном полигоне во Франции устроили бесплатную многотысячную рейв-вечеринку Teknival. На нее приехали примерно 30 тысяч человек.

По словам властей, на военном полигоне, которым заведует Генеральная дирекция по вооружениям, могут находиться неразорвавшиеся снаряды. Участников фестиваля призвали воздержаться от разжигания костров, копания или сбора чего-либо с земли.